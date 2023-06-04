عودة ليونيل ميسي؟ خافيير تيباس يلقي بالكرة في ملعب برشلونة!

رئيس رابطة الدوري الإسباني يصر على أن برشلونة وحده هو المتحكم في عودة ليونيل ميسي.

ألقى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بالكرة في ملعب نادي برشلونة، عندما سُئل عن إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد إلى النادي الكتالوني.

برشلونة يواصل انتظار الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى الاقتصادية الخاصة به، وعند حدوث الأمر، سيتحرك النادي بشكل رسمي ويقدم عرضًا إلى ميسي في محاولة لاستعادته.

الأزمة هي أن خطة الجدوى ستخضع لقرارات لا تعتمد على النادي بنسبة 100%، مثل موقف بعض اللاعبين من الرحيل، حيث ليس من الواضح أن لاعبين مثل فيران توريس، أو أنسو فاتي، أو فرانك كيسييه يؤيدون الرحيل.

حساب "معرض الكرة" العراقي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وجه سؤالًا إلى تيباس أثناء تواجده في العراق عن مسألة عودة ميسي إلى برشلونة، ليرد قائلًا: "ميسي؟ هذا السؤال يمكن توجيهه إلى برشلونة وليس لي".

وضع برشلونة في الوقت الحالي معقد، وهو ما يجعل احتمال عودة ميسي أصعب، حيث من المنتظر أن يتخذ الأرجنتيني قراره النهائي في الأيام المقبلة، مع تزايد إمكانية موافقته على عرض الهلال السعودي.

أما برشلونة، فالنادي يصر على أنه يعتمد في الوقت الحالي على إرادة ميسي أكثر من أي شيء آخر، وأن العاطفة ستعيده من جديد إلى النادي.