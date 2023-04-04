"عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة؟ لربما نعيد دييجو مارادونا للحياة أفضل"

عودة ليونيل ميسي للعب في برشلونة قد تكون مستحيلة كعودة مارادونا للحياة

يعتقد جوان جاسبرت، رئيس برشلونة السابق، أن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة ستشبه عودة مواطنه وأسطورة الأرجنتين دييجو آرماندو مارادونا للحياة واللعب للفريق الكتالوني مجددًا؛ وهو ما يبدو مستحيلًا.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده بعد، مع تمني جمهور برشلونة باستعادة هدافهم التاريخي.

وتحدث الرئيس الأسبق لبرشلونة، جوان جاسبرت، لإذاعة سوبر ديبورتيفو عن عودة ميسي المحتملة وقال: "عودة ميسي ستكون أشبه بعودة مارادونا للحياة واللعب لبرشلونة مجددًا في عمر الخامسة والعشرين".

وواصل الرئيس الذي وقع ميسي في عهدة أول عقد له مع برشلونة "وددت لو لم يغادر ميسي برشلونة وألا نحاول استعادته مجددًا".

وتابع جاسبرت "شخصيًا أنا شغوف بعودة ميسي وأن يوقع عقدًا مدى الحياة مع برشلونة سفيرًا إن لعب أم لا. لكن الجانب الشخصي والشخص هو الأكثر أهمية. ووقتها سيعود متى شاء. ليو يتبقى له عدد من السنوات مع كرة القدم. ويستحق إنهاء مشواره كلاعب في برشلونة".