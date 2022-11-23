عودة ليست حميدة .. زياش احتفظ باعتزاله الدولي أمام كرواتيا

ماذا قدم حكيم زياش مع المغرب أمام كرواتيا في أول مباراة رسمية بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي؟

30 مارس 2021 كان اليوم الذي شهد آخر مشاركة رسمية لحكيم زياش مع منتخب المغرب، واليوم يعود أساسيًا في افتتاح مشواره أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

اليوم شارك صاحب الـ29 عامًا في تحقيق تعادل بطعم الفوز أمام منتخب كرواتيا؛ وصيف كأس العالم روسيا 2018، ليحصد أول نقطة في مشواره في الحدث العالمي.

مباراة دفاعية كبيرة قدمتها كتيبة المدرب الوطني وليد الركراكي، كان بطلها الأول ياسين بونو؛ حارس المرمى، لكن كانت أعين المغاربة والإنجليز معًا تراقب عودة لاعب تشيلسي الإنجليزي الدولية عن كثب.

من الاعتزال الدولي عاد لاعب تشيلسي الإنجليزي، وسط تفاؤل كبير بما سيقدمه في الجبهة اليمنى لمنتخب المغرب، لكن العودة لم تكن حميدة بشكل كبير، فماذا قدم زياش في المباراة؟

الركراكي اعتمد بشكل كبير على التحفظ الدفاعي، والتزم كل لاعب بوظائف مركزه دون منح أيهم الحرية الكاملة للزيادة الهجومية، وهو ما أظهر زياش بصورة متواضعة أمام كرواتيا.

بشكل عام، هجوم المغرب ظهر بصورة متواضعة في الجانب الهجومي، خوفًا من ترك المساحات للكروات، فظهر المهاجم يوسف النصيري منعزلًا تمامًا عن البقية في منطقة جزاء الخصم.

زياش في هذه المباراة، خلق فرصتين لزملائه، لكن لم يتم استغلالهما لهز الشباك، فيما سدد تسديدتين، ولم يرسل أي عرضية ناجحة.

في الجانب الدفاعي، استخلص زياش الكرة من الخصم ثلاث مرات، فيما حال دون وصول تسديدتين لشباك فريقه.

أما ما يبرأ منه الركراكي، فهو عدم تمرير العائد من الاعتزال الدولي الكرة إلا 31 مرة فقط، بنسبة دقة 61.3%، بجانب أنه لم يتفوق إلا في خمس مرات في المواجهات الثنائية، وخسر تسع مواجهات بقلة تركيزه.