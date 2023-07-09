عودة لإثارة الجدل؟ يايا توريه يقلل من فريق ثلاثية مانشستر سيتي!

تصريحات مثيرة للجدل من أسطورة مانشستر سيتي بعد ثلاثية الفريق في موسم 2022-23.

يرى الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، أن فريق "البلوجرانا" الذي حقق الثلاثية رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في 2009 أفضل بكثير من نظيره الإنجليزي الذي حقق الإنجاز ذاته في 2023.

بيب جوارديولا قاد فريقًا مكونًا من لاعبين أمثال ليونيل ميسي وتشافي وأندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس ويايا توريه لتحقيق ألقاب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في موسم 2008-2009.

ومن جانبه، يرى يايا توريه الذي كان فردًا في ذلك الفريق، أن تلك النسخة من برشلونة كانت قادرة على فريق مانشستر سيتي الحالي الذي يقوده جوارديولا، والذي حقق إنجازًا تاريخيًا في موسم 2022-23 بحصد لقب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

وقال توريه في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "سيكون الأمر صعبًا، لكن ذلك الفريق مع ذلك المزيج من النجوم، والعديد من اللاعبين الرائعين، أعتقد أنه كان سيفوز بنسبة 100%".

وأضاف: "كان الأمر حلمًا، حتى عندما كنا في التدريبات، لقد كانت قوية للغاية، المستويات التي كانت لديها حينها مذهلة".

وتابع: "تخيل إنييستا عندما كان يبلغ من العمر 26 عامًا، وتشافي في الثامنة والعشرين، هؤلاء اللاعبين في تلك الفترة كانوا مذهلين".

يذكر أن يايا توريه رحل عن برشلونة في 2010 لينضم إلى مانشستر سيتي، وقضى 8 سنوات في الفريق، ليرحل كأسطورة لملعب "الاتحاد" بعدما حقق العديد من الألقاب رفقة النادي الإنجليزي.