عودة لاعبي السد للتدريبات عقب خروج قطر من خليجي 24

خسر العنابي أمام الأخضر السعودي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين

شهد نادي السد عودة لاعبو المنتخب القطري الأول الى بعد انتهاء مشاركتهم في النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج عقب الخروج من البطولة على يد المنتخب السعودي.

وخسر العنابي أمام الأخضر السعودي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي خليجي 24 على ملعب الجنوب.

وتأتي عودة لاعبو السد إلى الفريق الذي يستعد لبداية مشوار كأس العالم للأندية 2019 التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 11 ديسمبر حتى 22 من نفس الشهر.

ويبدأ نادي السد مشواره في البطولة أمام فريق هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة يوم 11 ديسمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد.

ولا يمتلك لاعبي السد وقتًا كافيًا من أجل التحضير للمواجهة التي يأمل فيها عيال الذيب استهلال البطولة بشكل مثالي والعبور الى الدور الثاني بمواجهة مونتيري المكسيكي بغرض الذهاب بعيدًا في البطولة.

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الجدير بالذكر أن نادي السد القطري كان قد حقق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العام 2011.