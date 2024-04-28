عودة قبل الموعد.. مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ!

مفاجأة غير متوقعة في قائمة الميرينجي لمواجهة بايرن ميونخ...

يواصل ريال مدريد، استعداده لخوض مباراته الهامة أمام بايرن ميونخ، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وشهدت قائمة الميرينجي مفاجأة غير متوقعة، بعودة أحد المصابين سريعًا.

وسيحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء ضمن ذهاب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز آرينا.

وقرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي اصطحاب كافة لاعبي فريقه في البعثة التي تسافر لمواجهة بايرن ميونخ، بما فيها دافيد ألابا، وتيبو كورتوا، الذين يعانيان من إصابة.

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وكان كورتوا، قد تعرض إلى إصابة قوية مطلع الموسم الحالي، وكان من المتوقع عودته للمشاركة مع الفريق في شهر مايو المقبل، بينما سيستمر غياب ألابا عن الملاعب، وحتى نهاية الموسم بعد تعرضه إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، في منتصف ديسمبر الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي، قد أوضح في وقت سابق أن الحارس البلجيكي، قد يحصل على بضعة دقائق في مباراة الفريق القادمة أمام قادش بالدوري الإسباني، يوم السبت القادم.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين ريال مدريد، وبايرن ميونخ، ستكون على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الإسباني يوم الأربعاء 8 مايو.