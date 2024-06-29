عودة رباعي الهلال .. وجيسوس يحسم مصيرهم بين البقاء والرحيل!

الهلال يستعد لموسم النخبة الآسيوية وأكبر مونديال للأندية في التاريخ..

يستعد نادي الهلال، لبدء مرحلة الفحوص الطبية، والتي شهدت عودة اللاعبين المُعارين، في إطار التحضير للبرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن لاعبي الهلال يبدأون، الإثنين، مرحلة الفحوص الطبية الدورية الشاملة، بالتنسيق مع أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة الرياض، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الخارجي لفريق الكرة، المقرر إقامتها بالنمسا في 15 يوليو المُقبل.

ويشتمل البرنامج على تخطيط القلب والجهد اللياقي والتنفس والتحاليل المخبرية والقياسات العضلية، كإجراء روتيني قبل فترة الإعداد.

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وظهر رباعي الهلال، العائد من الإعارة، (عبد الله رديف، مصعب الجوير، معاذ فقيهي، حمد اليامي)، وفي انتظار تحديد مصيرهم بين البقاء والرحيل، بقرار من المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، خلال المرحلة المُقبلة، بعدما كشفت تقارير حول قرار جيسوس بعدم الاستغناء عن أي لاعب، قبل مواجهة الأهلي، التي ينتظر إقامتها في منتصف أغسطس المُقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وحقق الهلال موسمًا استثنائيًا، تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، بالتتويج بالثلاثية السعودية (دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي)، كما كتب الأزرق رقمًا قياسيًا مخلدًا في موسوعة جينيس، بعد تسجيل 34 انتصارًا متتاليًا في كافة المسابقات، ليصبح الأكثر تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم.

وتستعد كتيبة جيسوس، للموسم الجديد، حيث يشارك الهلال في مسابقات الدوري وكأس الملك والسوبر، فضلًا عن بطولتي دوري النخبة الآسيوية وكأس العالم للأندية 2025.