"عودة ذكريات حادثة الشهراني".. نجم الأهلي يحتاج لجراحة عاجلة

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية في مباراة الوحدة

أعلن النادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة اللاعب علي مجرشي، القوية، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الوحدة في دوري روشن السعودي.

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وأثار مجرشي هلع جماهير الأهلي، بعد تعرضه لإصابة قوية في الوجه، خلال الدقيقة 55، إثر تصادم بالرأس، ليتم نقله على الفور لأحد المستشفيات المتخصصة في مدينة جدة، لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على سلامته.

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وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا، عبر منصة (إكس)، كاشفًا عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها علي مجرشي، والتي أثبتت إصابة اللاعب بكسر في عظام الوجه عقب التدخل الأخير في مباراة الأهلي والوحدة.

ومن المقرر أن يخضع مجرشي لإجراء عملية لتثبيت عظام الوجه في أحد المستشفيات المتخصصة بجدة صباح الغد (الأحد)، ومن ثم الخضوع لبرنامج علاجي لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.

ووفق إصابة مجرشي، فإن اللاعب قد يلجأ لاستخدام قناع خاص لحماية الوجه، وقد يحتاج لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع دون ممارسة الرياضة، كما يحتاج لعدة أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

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وأعادت إصابة علي مجرشي للأذهان، الإصابة القوية التي تعرض لها نجم الهلال ياسر الشهراني، أثناء تصادمه بالحارس محمد العويس، خلال مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في نهائيات كأس العالم (فيفا قطر 2022)، والتي شهدت فوزًا تاريخيًا للأخضر بهدفين مقابل هدف، إلا أن الشهراني كان صاحب السيناريو الأصعب، بعدما أجرى عملية جراحية لعلاج كسر في الوجه وعملية في البنكرياس، ليغيب عن الملاعب 5 شهور، قبل عودته تدريجيًا لمباريات الهلال.

SHAHID