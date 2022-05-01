عودة درامية؟ ريال مدريد يراقب وضع رونالدو مع مانشستر يونايتد!

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية تواجد عودة درامية بين مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وناديه السابق ريال مدريد.

وكان صاروخ ماديرا قد انضم لفريق الشياطين الحمر في بداية الموسم قادمًا من يوفنتوس بعد رحلة متوسطة في الملاعب الإيطالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الميرور" الإنجليزية فإن الملكي لا يستبعد التفاوض مع اليونايتد من أجل عودة البرتغالي في ظل عدم وضوح رغبة المدرب الجديد تين هاج في استخدام الدون بعد.

لماذا قد يغادر مانشستر يونايتد؟

أوضح التقرير أن ريال مدريد يهتم بشكل متزايد بلم شمله مع اللاعب، الذي يمتلك عقد مع يونايتد حتى الموسم المقبل مع خيار لمدة عام آخر.

ومن المقرر أن يخضع اليونايتد لتغييرات كبيرة تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج، ويُعتقد أن رونالدو غير متأكد من الدور الذي قد يلعبه في الثورة المخطط لها في أولد ترافورد.

حيث كان رونالدو الدعامة الأساسية للفريق تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانجنيك، لكن يُعتقد أن تين هاج يخطط لمستقبل مبني على الشباب، مما قد يحد من وقت لعبه.

ريال مدريد يراقب الوضع

التقرير أشار إلى رغبة الملكي في استخدام الدون في الموسم المقبل، حيث يترقب نادي العاصمة وضع رونالدو المبهم حتى الآن مع تين هاج.

العودة ستكون درامية وتحمل عواطف كثيرة بين اللاعب والمشجعين، فرونالدو هو الهداف التاريخي لنادي العاصمة وصاحب تأثير كبير في مسيرتهم الحديثة.

ماذا عن موسم رونالدو الحالي؟

كان رونالدو هو اللاعب المتميز في موسم يونايتد السيئ، حيث سجل 23 هدفًا منهم 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من اللعب في فريق يعاني فنيًا.

وحاول الدون في مرات عدة أن يحمل الفريق نحو الحصول على المركز الرابع في جدول الترتيب لكن فريقه يمر بمرحلة متواضعة.

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