مفاجآت بـ"الجملة" في قائمة نادي النصر أمام الرائد

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قرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، إعادة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، إلى قائمة العالمي أمام الرائد.

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النصر يحل ضيفًا على فريق الرائد، في السادسة من مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي، أعاد كاسترو، المدافع عبد الإله العمري، إلى قائمة النصر أمام الرائد، بعد غياب طويل؛ بسبب طلبه الرحيل إلى نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وكشف العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن عودة البرازيلي أندرسون تاليسكا والمدافع علي لاجامي، إلى قائمة العالمي أيضًا، بعد الغياب الفترة الماضية؛ بسبب الإصابة.

وفي نفس السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي، "استبعاد" الإيفواري سيكو فوفانا، من قائمة النصر أمام الرائد؛ بسبب عدم جاهزيته بنسبة 100%، عقب إصابته الأخيرة.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، مقابل هزيمتين.

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