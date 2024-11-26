عودة أرنولد وغياب ثنائي ليفربول عن التدريبات استعدادًا لمواجهة ريال مدريد

أخبار إيجابية وأخرى سلبية قبل القمة المنتظرة

شهت تدريبات ليفربول اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في قمة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا أخبارًا إيجابية وأخرى سلبية للمدرب آرني سلوت.

المران شهد عودة الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد بعد غيابه منذ التاسع من نوفمبر الجاري للإصابة، حيث أظهر مقطع فيديو نشرته قناة سكاي سبورت من التدريبات جاهزيته التامة للعب.

تلك كانت الأخبار الإيجابية، أما السلبية فتعلقت بالثنائي، حارس المرمى أليسون بيكر والمهاجم جوتا، حيث غابا عن المران وتبدو فرص لحاقهما بالمباراة صعبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليفربول يتصدر مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة فيما يُعاني ريال مدريد بجمعه 6 نقاط فقط، إذ كان قد خسر أمام ليل وميلان.

يُشار إلى أن أرنولد أحد أهم أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي القادم، حيث يسعى النادي لضمه مجانًا بعد انتهاء عقده مع الريدز.