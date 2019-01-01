عودة المصابين لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك

مواجهة صعبة بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يعود ثلاثي من فريق نهضة بركان المغربي، قبل مواجهة الزمالك، في إياب دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في الذهاب.

ويحل نهضة بركان ضيفًا على الزمالك، الأحد المقبل 26 مايو الجاري، في إياب دور نهائي الكونفدرالية، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مغربية، أن كلًا من العربي الناجي وعبدالصمد المباركي والبوركيني آلان تراوري سيتواجدون في صفوف الفريق.

وكان يعاني الثلاثي من الإصابة مما أدى لغيابهم في لقاء الذهاب، الذي انتهى بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد أحرزه لابا كودجو.

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ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة بفارق هدفين من أجل التتويج الإفريقي، خاصًة بعد الهزيمة بهدف دون رد في الملعب البلدي ببركان.