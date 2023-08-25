عودة العقل إلى جسد النصر .. ولـ"جنون ماني" معاني عظيمة!

النصر يمتع الملايين في مباراته أمام الفتح

SHAHID

في ليلة الجمعة "25 أغسطس 2023"، قدّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أفضل مبارياته، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من تتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع الموسم الحالي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المأمول؛ ليعقبه خسارتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر فاز (5-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري؛ ليحصد أول 3 نقاط.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

العناصر التي أبدعت أمام الفتح؛ هي نفسها التي خسرت في الجولتين الأولى والثانية، مع إضافة عنصرين فقط؛ هما صانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، وقلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت.

عودة العقل إلى جسد النصر

أوتافيو كان بمثابة "العقل" الذي وجده أخيرًا النصر؛ حيث دائمًا ما كان يمتلك الفريق، مواهب على أعلى مستوى، ولكن دون وجود العنصر، الذي يستطيع أن ينظم اللعب.

نجح صانع الألعاب البرتغالي؛ خاصة في الشوط الأول من مباراة الفتح، في تنظيم اللعب، بدرجة أن نسبته وصلت إلى 100% في العرضيات والكرات الطولية والمراوغات، كما صنع في مجمل المباراة، 4 فرص محققة للتسجيل.

ليس هذا فقط.. بل أن أوتافيو مونتيرو، يتمتع بروح قيادية عالية؛ حيث ظهر أثناء نزوله إلى أرضية الملعب، بعد استراحة ما بين اشوطين؛ وهو يوجه تعليمات فنية، إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

راحة تنعكس في تصرفات ماني

وبعيدًا عن الفنيات.. ظهر نجوم العالمي، منذ اللحظة الأولى من وضع أقدامهم على المستطيل الأخضر، لمواجهة الفتح؛ وهم يتمتعون براحة نفسية كبيرة.

هذه الراحة النفسية، ربما يكون سببها "الريمونتادا التاريخية" في المباراة الماضية، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وفي الوقت الذي كان الجميع قد آمن فيه بعدم صعود النصر إلى دور المجموعات، بعد التأخر أمام شباب الأهلي (1-2)، حتى الدقيقة 88 من عمر المباراة، عاد الفريق بـ"ريمونتادا تاريخية"؛ ليفوز (4-2).

ويُعتبر السنغالي ساديو ماني، دليلًا حيًا على الراحة النفسية بين نجوم النصر، في مباراة الفتح؛ حيث قام ببعض التصرفات المضحكة والجنونية.

ماني قام برد فعل مثير للضحك، بعد رؤيته قاسم لاجامي، مدافع نادي الفتح، وهو توءم علي لاجامي، نجم الفريق النصراوي، كما ظهر في لقطة أخرى، وهو يمسك يد الحكم الرابع؛ من أجل معرفة الساعة.

ويتمنى عشاق قلعة العالمي، أن تستمر هذه الأريحية والابتسامة بين نجوم نادي النصر؛ من أجل إمتاعهم في جميع المباريات القادمة، مثل مواجهة الفتح.

SHAHID