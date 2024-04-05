"عودة السوبر السعودي المصري وأزيلوا صورتي من الزمالك".. رسائل مثيرة من تركي آل الشيخ

رئيس هيئة الترفيه يكشف كواليس إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية

SHAHID

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن كواليس طلب استضافة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في السعودية.

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وأعلن نادي الزمالك رسميًا عن رفض العرض السعودي المقدم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لاستضافة مباراتي القمة في الدورين الأول والثاني من الدوري الممتاز، على أراضي المملكة، رغم موافقة الأهلي.

وقال آل الشيخ، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب ON Time"، إن الزمالك وافق على خوض مباراتي القمة في السعودية، قبل الأهلي، مشيرًا إلى اشتراط مسئولي الزمالك مبلغ مليون دولار، وتوفير 45 غرفة والتكفل بالسكن والطيران وكافة المتطلبات، ولم يتحدثوا حول حكام المباراتين، مضيفًا أن موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) حالت دون تنفيذ الفكرة.

وأضاف "تحدثت مع مدير الإدارة القانونية في فيفا عن نقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري إلى السعودية، وقال لي (انسَ!)، فمصر لا تنطبق عليها ظروف الموافقة على نقل المباراة إلى قارة أخرى، وفق المادة 71، بأن تمر البلاد بظروف أمنية وسياسية واقتصادية معينة، فضلًا عن موافقة خطية من فيفا، وأخبرتهم أننا مستعدون للحصول على موافقة الـ18 فريقًا في الدوري المصري، من أجل الحفاظ على مبدأ عدالة المنافسة".

ونوه تركي آل الشيخ بأن السعودية ترحب باستضافة أية مباراة، سواء في الكأس أو السوبر أو مباريات للمنتخب المصري، ويفضل أن يكون الأهلي، مؤكدًا أن السعودية تدرس عودة بطولة كأس السوبر السعودي المصري، بإقامة مباراتين بين بطلي الدوري والكأس، في بطولة خادم الحرمين الشريفين، وبطولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أنه إذا توج فريق بثنائية الدوري وكأس مصر، فإنه يحق له خوض مباراتي السوبر المشترك.

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وأبدى آل الشيخ استياءه من البيان الصادر من المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حول رفض إقامة مباراتي القمة في السعودية، مطالبًا رئيس النادي، حسين لبيب، بإزالة صورته من مقر النادي، أو محاسبة المسؤول عن بيان الرفض.

SHAHID