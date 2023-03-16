"عودة البرازيليين إلى ريال مدريد أضرت إيدين هازارد"

النجم البرازيلي يمر بأسوأ فترات حياته

كشف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، عن تأثر مواطنه وزميله إيدين هازارد بعدم اللعب مع الفريق الإسباني تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

هازارد انضم لريال في عام 2019 قادمًا من تشيلسي، ولكن مسيرته انهارت تمامًا بسبب الإصابات والانتكاسات المستمرة التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية.

وقال كورتوا في تصريحات لصحيفة "ماركا" عن زميله:"عندما عاد هازارد من كأس العالم تدرب بشكل جيد للغاية وكانت ينتظر فرصة بسبب غياب اللاعبين البرازيليين في خط الهجوم".

وأضاف:"لم تأت الفرصة له لذلك هو يشعر بالإحباط الشديد لعدم المشاركة في المباريات، ولكنه لم يظهر أي نوع من عدم الاحترام لأحد".

يذكر أن هازارد البالغ من العمر 32 سنة لم يلعب سوى 7 مباريات فقط مع ريال، ونجح في التسجيل مرة واحدة وقدم تمريرة حاسمة بقميص الفريق.