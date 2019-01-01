عودة إمام لمران الزمالك ورسالة من جروس للاعبين

الزمالك يواصل الاستعداد لإياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام النجم الساحلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة إلى لاعبي الفريق خلال مران اليوم، الاستعدادي لمباراة النجم الساحلي.

ويحل الزمالك ضيفاً على النجم الساحلي، مساء الأحد القادم في الملعب الأوليمبي بسوسة، بإطار إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وشهد مران الزمالك عودة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق من جديد بعد شفائه من الإصابة، ليلحق بمباراة الإياب أمام الفريق التونسي.

وواصل المهاجم المغربي خالد بوطيب، التأهيل في مران القلعة البيضاء اليوم، بعد إصابته في الركبة في ظل محاولات الجاهز الطبي لتجهيز اللاعب قبل موقعة سوسة.

وطلب المدير الفني السويسري من اللاعبين، تجنب الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة الذهاب، مشدداً على أهمية استغلال الفرص التي ستتاح لهم من أجل العبور إلى النهائي.

الكاف يعين الكونغولي ندالا نجامبو، حكما لمباراة النجم الساحلي والزمالك المقرر إقامتها في سوسة، الأحد المقبل. pic.twitter.com/104BF7ecby — جول مصر (@goaleg) April 30, 2019

وحقق الزمالك فوزاً بهدف دون رد بتوقيع محمود كهربا، في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة النجم الساحلي والزمالك، سيواجه الفائز من مباراة الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي، في النهائي.