عوار ورايكوفيتش الأفضل.. لاعبو الاتحاد بـ"شخصية البطل" في التوقف الدولي

ثنائي الاتحاد قدما العروض الرائعة وكانا الأفضل في منتخبيهما خلال التوقف الدولي

بصم لاعبو الاتحاد خلال التوقف الدولي على تفوق كبير وتسببوا في قيادة منتخباتهم إلى نتائج إيجابية للغاية في هذه المرحلة الهامة.

الأمر بشر جماهير "النمور" بأن الموسم الجاري سيكون مليئًا باللاعبين الحاسمين، على عكس ما حدث الموسم الماضي الذي يريد الجمهور الأصفر والأسود محوه من الذاكرة للأبد.

مع بداية التوقف الدولي، وعبر أكثر من قارة، أثبت لاعبو الاتحاد حسمًا هامًا، والحديث هنا بالتحديد عن الثنائي المحترف حسام عوار وبريدراج رايكوفيتش.

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بريدراج رايكوفيتش يوقف طوفان إسبانيا

ليس من السهل أن يأتيك نجوم إسبانيا منتشين بعد التتويج ببطولة يورو 2024 فتخوض مباراة تاريخية ضدهم وتمنعهم من التسجيل في شباكك.

21 تصويبة قام بها لاعبو إسبانيا، 5 منها بين العارضة والقائمين، وجدت كلها اسم الحارس المميز بريدراج رايكوفيتش، الذي يعوض الاتحاد عن كوارث الحراسة في الموسم الماضي.

رايكوفيتش كان أهم أسباب قيادة صربيا لانتزاع نقطة غالية من فم إسبانيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، ولذلك حصل على جائزة رجل المباراة.

حسام عوار يقود الجزائر للانتصار

من ناحيته، برهن حسام عوار مجددًا على قدرته كلاعب حاسم، وهو ما اثبته في الدوري السعودي قبل التوقف الدولي بأهدافه الحاسمة.

أتى الموعد مع هدف حاسم جديد لعوار على مستوى تصفيات أمم إفريقيا 2025، حين واجه منتخب الجزائر نظيره الغيني الاستوائي المتطور.

وبينما كانت المباراة في مرحلة صعبة والتعادل السلبي يحكم الموقف، سجل عوار الهدف الأول للمحاربين في الدقيقة 70 ليلقي حجرًا في الماء الراكد.

صحيح أن أمين غويري أضاف الثاني للجزائر قبل صافرة النهاية، لكن الهدف الحاسم كان ذلك الذي سجله عوار وقاد الجزائر لأول 3 نقاط في مسار التصفيات.

ويأمل الجمهور الاتحادي أن يعود كل اللاعبين إلى الفريق بذات القدرة على الحسم، والأهم أن يعودوا من التوقف الدولي خالين من الإصابات.