عهد "سري" يقرب هالاند من ريال مدريد!

السباق على ضم هالاند سيكون محتدمًا في الصيف المقبل.

جاءت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لتثير الانزعاج في معسكر النرويجي إرلينج هالاند نجم الفريق.

فاتسكه أكد في تلك التصريحات أن بوروسيا دورتموند لن يكون مضطرًا للتخلي عن هالاند في الصيف المقبل، وأن الحديث عن أزمة مالية ستضر بالنادي في حالة عدم بيعه مجرد "هراء".

تصريحات فاتسكه أثارت حالة من الانزعاج في معسكر اللاعب النرويجي، الذي يرغب في خوض مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

ما هي تفاصيل الاتفاق بين بوروسيا دورتموند وهالاند؟

صحيفة "as" الإسبانية من جانبها أكدت أن الواقع مختلف تمامًا عن تصريحات فاتسكه، وأن مصادر مباشرة في بوروسيا دورتموند أكدت على وجود اتفاق شفهي بين إدارة النادي الألماني ومينو رايولا وكيل أعمال هالاند لتسهيل رحيل اللاعب في صيف 2022.

مصادر الصحيفة الإسبانية تؤكد أن ذلك الاتفاق لا يزال ساريًا، وهالاند حافظ على كلمته بعدم الضغط على النادي من أجل الخروج في الصيف الماضي والانتظار حتى 2022، رغم تلقيه عروضًا مهمة للغاية من بعض الأندية الكبرى في أوروبا.

ورغم ذلك، إلا أن الصحيفة الإسبانية تؤكد أنه لا يوجد عقد موقع بين بوروسيا دورتموند وهالاند يتيح له الرحيل، لكن الأمر مجرد "عهد" واتفاق شفهي للاستماع للعروض التي قد تأتي للنرويجي في الصيف المقبل.

كما أن المصادر من داخل بوروسيا دورتموند تنفي بشكل قاطع وجود بند يتيح مغادرة هالاند مقابل 75 مليون يورو في صيف 2022، وأنه عندما يحين الوقت فإن "تسهيل رحيله" يعني التفاوض مع النادي الذي يختاره اللاعب.

ما هو النادي المفضل بالنسبة إلى هالاند؟

ويعد ريال مدريد هو النادي المفضل بالنسبة إلى هالاند، على الرغم من أن هذا القرار لم يتم اتخاذه بشكل نهائي، لأن رأي مينو رايولا سيكون مؤثرًا على اللاعب، ويبدي وكيل الأعمال الإيطالي حدسًا كبيرًا في اختيار وجهة موكليه الذين يعاملهم وينصحهم كما لو كانوا أولاده.

هالاند وصل إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2019 قادمًا من سالزبورج، النادي الألماني دفع 20 مليون إلى الفريق النمساوي، بالإضافة إلى 23 مليون يورو في العمولات وثمانية ملايين إلى والد هالاند، و15 مليون ذهبت إلى رايولا.

رايولا أدرك في ذلك الوقت أنه من الأفضل أن ينتقل هالاند إلى نادٍ لن يتسبب له في الكثير من الضغط، ويبدو أنه كان على حق.

رايولا كان يرغب في أن يرحل هالاند عن دورتموند في الصيف الماضي، لكنه في نهاية المطاف احترم قرار النادي الألماني بالانتظار.

ما هي الأندية المرشحة للتعاقد مع هالاند؟

وفي الصيف المقبل، من المنتظر أن يكون الصراع شرسًا على خدمات هالاند، وهناك مرشحان رئيسيان للظفر به، الأول ريال مدريد والثاني باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن الواضح أن هالاند يتواجد في خطط ريال مدريد، لكن يرغب النادي الملكي أولًا في أن يضفي الطابع الرسمي على توقيع كيليان مبابي في يناير المقبل حين يكون للاعب الحرية في التوقيع مع الفريق الذي يريده.

وإذا ذهب مبابي إلى مدريد، فإن باريس سان جيرمان سيفعل كل ما في وسعه من أجل التوقيع مع هالاند وجعل الأمور صعبة على "الميرنجي".

أما إذا تمكن باريس سان جيرمان من إقناع مبابي بالاستمرار في صفوفه، فإن ريال مدريد لن يواجه أي صعوبات في التعاقد مع هالاند.

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