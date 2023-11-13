عن مفهوم السعادة .. سلام رونالدو النفسي وكرات ميسي الذهبية!

تختلف مسببات السعادة في كرة القدم مع اختلاف مسيرة كل لاعب وأهدافه الخاصة..

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السعادة نسبية، يمكن أن يشعر بها شخصٌ ما لمجرد أن المرور صدفة بمكان يمثل له بعض الذكريات، ويمكن أن يشعر بها شخصٌ آخر لنجاح عملي أو دراسي، ويمكن أن تشعر بها لمجرد عبور فكرة معينة في رأسك.

الأمر أيضًا ينطبق على عالم كرة القدم، حيث أن أهداف اللاعبين المختلفة تمثل معيار كل منهم فيما يتعلق بالشعور بالسعادة.

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بعض اللاعبين يسعدون بجمع المال، وقالوا علنًا أن ذلك كان سببًا في انتقالات قاموا بها خلال مسيرتهم، والبعض الآخر يسعد فقط عندما يحقق بطولة جماعية، وآخرين تكون سعادتهم عندما يتفوقون فرديًا على غريم بعينه.

ومع تغير الأهداف، يتغير ما يشعر اللاعب بالسعادة، فمع الوصول إلى هدفه يضع عينيه على هدف جديد، لكي يشعر بالرضا عن مسيرته.

لاعبون أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، تغيرت الأهداف التي تشعرهم بالسعادة مع تقدم مسيرتهم، وأصبحوا بالفعل مثالًا يحتذى به في ذلك.

راحة نفسية وكرة ذهبية!

حين انتهى عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2023، ظن الجميع أنه سيتبع قلبه، ليعود من جديد إلى برشلونة الذي عرف معه كل التألق في عالم كرة القدم.

لكن ميسي، وحسب تصريحاته، رأى أنه من الصعب عليه أن يتعامل مع نوع الضغط الموجود في برشلونة في هذه المرحلة من مسيرته.

كما رفض ميسي عرضًا تاريخيًا من الهلال السعودي، ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقي لذلك، وسط تقارير تؤكد أن عائلته دفعته لذلك القرار.

ميسي انتقل إلى إنتر ميامي في الولايات المتحدة، تلك الخطوة المفاجئة أظهرت وجهًا مختلفًا للنجم الأرجنتيني.

وظهر ميسي هادئًا وسعيدًا في الكثير من الأوقات، ويبدو أنه شعر براحة نفسية لم يشهدها من قبل في مسيرته، خاصة بعد التوتر الذي ساد علاقته مع جماهير باريس سان جيرمان.

ميسي، السعيد، توج تلك الراحة النفسية في إنتر ميامي بالتتويج بكرة ذهبية هي الثامنة في مسيرته، في عام حصل فيه تقريبًا على كل ما كان يحلم به في مسيرته، وعلى رأسه بالطبع، لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

رونالدو الغيور إلى غير رجعة!

الأمر لم يقتصر فقط على ميسي، حيث نجد أن كريستيانو رونالدو يعيش هو الآخر واحدة من أكثر فتراته سعادة مع النصر السعودي.

قائد "العالمي" يبدو في لحظة هي الأفضل في مسيرته منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2018، وبعد سنوات التوتر في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وجد رونالدو راحته في النصر.

رونالدو لا يتوقف عن تسجيل الأهداف مع النصر، ويؤدي رقصة العرضة السعودية الشهيرة كثيرًا للاحتفال بأهدافه.

ولكن لقطة واحدة تلخص السلام النفسي الذي يعيشه رونالدو أكثر من غيرها، وتلك التي احتفت فيها جماهير النصر بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم الفريق.

تلك الواقعة حدثت في مواجهة النصر وأبها في الجولة التاسعة من الدوري السعودي، حين رفعت جماهير "العالمي" تيفو ضخم للتعبير عن حبها الكبير للنجم الكرواتي.

ردة فعل رونالدو، كانت مثار اهتمام كبير، حيث التقطت الكاميرات صورًا للأسطورة البرتغالية وهو ينظر بإعجاب إلى بروزوفيتش، وسط ابتسامات على وجهه.

تلك الابتسامات تؤكد أن رونالدو، الذي كان يواجه انتقادات حادة بسبب غضبه من زملائه إذا ما خطفوا منه الأضواء، قد ذهب إلى غير رجعة.

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ويبدو أن رونالدو وجد أخيرًا ما كان يبحث عنه في مسيرته، وعثر على سعادته الخاصة.

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