عن أي معاناة تتحدث؟ مورينيو يوجه قذيفة جديدة نحو بيب جوارديولا!

رسالة قوية من المدرب البرتغالي

رغم ابتعادهما تمامًا عن أي منافسة، إلا أن جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، قرر توجيه رسالة قوية إلى نظيره بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

روما تأهل مؤخرًا إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بنتيجة 1/0 لمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام نادي ليفركوزن الألماني، بعد التعادل من دون أهداف في ألمانيا، وهي النتيجة التي تعرض بعدها مورينيو للكثير من الهجوم بسبب أسلوبه الدفاعي.

وعلى الجانب الآخر تأهل مانشستر سيتي بأريحية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما سحق ريال مدريد 4/0 الأربعاء الماضي على ملعب الاتحاد، ليواجه إنتر في النهائي.

وفي هذا السياق قال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"الفرق الوحيدة التي لا تعاني هي التي لديها بعض اللاعبين أسعارهم تصل إلى 40 مليون يورو أو 70 مليونًا، مثلما حدث مع مانشستر سيتي يوم الأربعاء بدخول رياض محرز وجوليان ألفاريز وفيل فودين بالشوط الثاني".

وأضاف:"نحن نخسر 4 أو 5 لاعبين من أجل الفوز، في روما الشخص الذي يلعب يشارك لأنه جاء دوره، لقد استثمرنا 7 ملايين فقط في سوق الانتقالات ووصلنا إلى النهائي، ما فعلناه لم يكن عاديًا".

يذكر أن مورينيو يمر بتجربة مميزة مع روما منذ قدومه إلى النادي الإيطالي، حيث فاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، وتأهل لمواجهة إشبيلية بنهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم ويقدم مستويات جيدة في الدوري الإيطالي.