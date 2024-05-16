"آمنت به عندما رفضه الجميع".. مورينيو يفتخر بهديته الثمينة لريال مدريد

"أفتخر بأنني كنت سببًا في انضمامه إلى ريال مدريد"

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد السابق، عن فخره بالمسيرة الرائعة التي قدمها الكرواتي لوكا مودريتش، مع النادي الملكي في السنوات الماضية.

وبات لوكا مودريتش (39 عامًا) على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد بعد مسيرة استثنائية عمرها 12 عامًا، حقق خلالها النجم الكرواتي كل البطولات الممكنة مع الميرنجي.

ويدين مودريتش بالفضل للمدرب البرتغالي مورينيو، في انضمامه إلى ريال مدريد، حيث تعاقد معه الملكي في صيف 2012، عندما أقنع "سبيشال وان"، فلورنتينو بيريز رئيس النادي، بضرورة التعاقد مع الدولي الكرواتي.

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وقال مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لوكا مودريتش هو جمال كرة القدم، أفتخر بأنني كنت سببًا في انضمامه إلى ريال مدريد".

وأضافت: "وثقت في قدراته عندما لم يكن هناك أي شخصي يؤمن بأنه من الممكن أن يرتدي قميص ريال مدريد، لكنه تألق معي وبعد رحيلي أيضًا وبعد سنوات عديدة لا يزال لاعبًا مهمًا للفريق، ولهذا السبب هو مصدر فخر لي".

يذكر أن مودريتش انضم إلى ريال مدريد في 2012، عندما كان عمره (27 عامًا)، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صفقة كلفت النادي الإسباني حوالي 40 مليون يورو.