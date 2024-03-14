عناق حار يكشف الحقيقة .. جوارديولا يدفع مانشستر سيتي لخطف "نجم القمار" بالشرط الجزائي

العودة للمنتخب ترفع أسهمه ليكون خليفة برناردو سيلفا

يضع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز على رأس لائحة "السيتزينز" في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب خط وسط فريق وست هام يونايتد، هو الهدف المرتقب لمانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، العناق بين بيب جوارديولا ولوكاس باكيتا في اللحظات التي سبقت فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد في وقت سابق من الموسم، يوضح أن إمكانية التحرك لضمه لا تزال موجودة.

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وارتفعت أسهم باكيتا في الفترة الأخيرة، بعدما تألق مع وست هام، حيث خاض 31 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها لزملائه، ليجبر الجهاز الفني لمنتخب البرازيل على استدعائه لمعسكر السيليساو في التوقت الدولي المقبل والذي يخوض خلاله وديتين أمام إنجلترا وإسبانيا.

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وتشير الصحيفة البريطانية، إلى أن السيتي على استعداد لانتظار لاعب خط الوسط، الذي يُنظر إليه على أنه بديل واضح على المدى الطويل لبرناردو سيلفا بمجرد أن ينتهي عقد النجم البرتغالي.

وأوضحت "دايلي ميل"، أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا وكلا الناديين (مانشستر سيتي ووست هام)، يحتاجون إلى توضيح تفاصيل الصفقة المرتقبة والطلبات قبل فترة الانتقالات الصيفية، حيث يُعتقد أنه يمكن تفعيل الشرط الجزائي في عقده والبالغ 86 مليون جنيه إسترليني.يذكر أن لويس باكيتا كان قد خضع للتحقيق بشأن بعض القضايا المتعلقة بمشاركاته في المراهنات والقمار، خارقًا قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي تعتبر ذلك تهديدًا لمستقبل اللاعبين كما حدث من قبل مع أكثر من نجم داخل البريميرليج على رأسهم إيفان توني مهاجم برينتفورد.