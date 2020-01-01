عناد مانشستر سيتي يدفع برشلونة لتأجيل صفقة إريك جارسيا للصيف

برشلونة يريد إريك جارسيا لكن إصرار مانشستر سيتي على مبلغ الـ 15 مليون يورو يؤجل الصفقة للصيف.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يرفض طلبات مانشستر سيتي بالحصول على 15 مليون يورو من أجل ضم إريك جارسيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لن يدفع ذلك المبلغ في لاعب ينتهي تعاقده مع فريقه في الصيف القادم.

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وأوضحت الصحيفة أن النادي يحاول بكل ما لديه من قوة من أجل تخفيض ذلك المبلغ لضم اللاعب لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكان مانشستر سيتي قد تمسك بالحصول على 15 مليون يورو في الصيف الماضي من أجل ترك اللاعب السابق لبرشلونة يعود لناديه.

وأوضحت الصحيفة أن الشعور العام في إدارة برشلونة أن الصفقة لن تتم قبل الصيف المقبل، عندما يصبح اللاعب متاحًا بشكل مجاني في سوق الانتقالات.

ويخطط برشلونة في الفترة المقبلة أن يضم أحد اللاعبين بشكل مؤقت في مركز الدفاع على سبيل الإعارة، وبأقل تكلفة مادية ممكنة حتى لا يؤثر سلبيًا على الوضع المالي للفريق.

ومن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام لبرشلونة بشكل مؤقت بحسب ما ذكرت الصحيفة هناك أنطونيو روديجير وجويل ماتيب بالإضافة لشكوردان موستافي وفازيو وماتيو موساكيو وجيرمان بيتزيلا.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني بشكل واضح على مستوى خط الدفاع، في ظل الانخفاض الواضح لمستويات الثلاثي صامويل أومتيتي وكليمون لونجليه وجيرارد بيكيه وفشل خلال الصيف في تدعيم ذلك الجانب بأي صفقة جديد.