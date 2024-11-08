عناد المراهقين.. كوبارسي يريد اللعب رغم الإصابة الدموية وبرشلونة يبحث عن قناع!

قناع من أجل خوض المباراة التالية أمام سوسييداد

رغم الإصابة القوية التي تعرض لها مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي على مستوى الوجه أمام النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا، يتطلع النجم المتميز للظهور مجددًا في أول موعد متاح!.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة إلى النادي الكتالوني أشارت إلى أن كوبارسي طلب من الفريق أن يلعب المباراة المقبلة أمام ريال سوسييداد بشكل عادي على ملعب "ريالي أرينا" في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

النادي الكتالوني يبحث عن قناع يلعب به كوبارسي تلك المباراة، بعد أن قام كوبارسي بزيارة أحد المتخصصين في عيادة "تيكنون" ببرشلونة لمعرفة ما إذا كان مسموحًا بتلك الخطوة مع أقل قدر من المخاطر.

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وتسببت إصابة كوبارسي على مستوى الوجه إثر احتكاكه مع لاعب النجم الأحمر الصربي أوروش سبايتش في تلقي الدولي الإسباني 10 غرز جراحية على مستوى الوجه، ما يستتبع ارتداء قناع في الفترة المقبلة حال الاستمرار في اللعب.

ويعد كوبارسي من أهم العناصر في تشكيلة المدرب هانز فليك، ويكون ثنائية رائعة في قلب الدفاع مع إنييجو مارتينيز صاحب الـ 33 عامًا، تمزج الشباب بالخبرة وتقود برشلونة لأداء دفاعي متزن للغاية.