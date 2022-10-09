عمومية برشلونة تنقلب على الحرس القديم بسبب فاتورة الرواتب!

نهاية عهد الأبقار المقدسة في برشلونة

يبدو أن برشلونة يقترب من نهاية عهد الأبقار المقدسة، من أجل تسوية أوضاع النادي ماديًا في الفترة المقبلة.

الفريق الكتالوني يمُر بأزمة مالية ضخمة، بسبب تواجد العديد من الديون على كاهل النادي بالإضافة إلى فاتورة الأجور المرتفعة، مما استدعى بيع بعض أصول النادي وتفعيل رافعات اقتصادية من أجل إيجاد سيولة مادية في النادي.

ووجه إدوارد روميو نائب الرئيس في خطابة أمام الجمعية العمومية للنادي رسالة مبطنة إلى الأبقار المقدسة في برشلونة (سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا) دون ذكرهم صراحة، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الذين لديهم عقود برواتب عالية جدًا مثل تير شتيجن وفرينكي دي يونج.

ماذا قال ماتيو أليماني عن الأبقار المقدسة؟

بينما قال ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة في الجمعية العمومية كما أبرزت صحيفة "آس" الإسبانية: "دون تردد عندما وصلنا اكتشفنا ارتفاع أسعار الرواتب بشكل عام مقارنة بسعر السوق".

وأضاف: "لقد وقفت الرواتب أمامنا وعطلت قدرتنا على الانفاق في سوق الانتقالات وتسجيل اللاعبين، وكان له تأثير خطير للغاية بسبب قوانين رابطة الليجا".

وواصل: "تعرضنا الموسم الماضي لقاعدة 1-4 من الليحا، صحيح أن 75٪ من هذه الرواتب قد استهلكت ونحن نواصل فلسفة تعديل الرواتب لتناسب قانون اللعب المالي النظيف".

وأردف: "هؤلاء اللاعبون مستحيل بيعهم وفرض ضرائب خلاف ذلك".

وقال أليماني: "إنها رواتب لا تتماشي مع السوق، والهدف هو جعلها تختفي".

واعترف جوان لابورتا رئيس برشلونة أنه على الرغم من حقيقة أنهم تفاوضوا مع اللاعبين حول هذه الرواتب العالية، لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما أجبر مجلس الإدارة في النهاية على ضمان 10 ملايين يورو لتسجيل جول كوندي.

وقال لابورتا: "ماتيو أليماني كان أحد الضامنين مع 867 مليون يورو حصدناها من الروافع، أخبرنا الليجا أن تسجيل كوندي لم يكن كافياً، لذلك كان علينا أن نجد ضامن".