عموري يقترب من العودة للعين

لاعب الهلال سينتهي عقده في أغسطس القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية إماراتية أن العين نجح في التوصل لاتفاق مع لاعبه السابق عمر عبد الرحمن "عموري" على العودة له هذا الصيف.

ويرتبط اللاعب الدولي الإماراتي بعقد مع الهلال السعودي الذي انضم له الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع العين، ويمتد عقد اللاعب مع الزعيم السعودي حتى أغسطس القادم ومن ثم يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

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وأضافت المصادر أن عموري سيُوقع عقدًا مع العين حتى عام 2024 بعد حصوله على كافة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وتأتي هذه الأخبار وسط أنباء سعودية حول رغبة الهلال تجديد عقد اللاعب الذي أُبلِغ بالفعل بحضور المعسكر الإعدادي للموسم القادم.

من جانبها، أوضحت صحيفة الجزيرة الرياضية السعودية أن عموري مازال حائرًا ولم يحسم موقفه بعد، إن كان سيبقى في السعودية أو يعود لوطنه وفريقه السابق.

يُذكر أن العين أعلن أمس ضم كايو كانيدو من الوصل مقابل 6 ملايين دولار، ويسعى لضم لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي وعدد آخر من اللاعبين أبرزهم عبد الرحمن مزيان وخليفة مبارك مدافع النصر.