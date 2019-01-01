عموري يطمئن على إصابته في إسبانيا ويُغادر معسكر الهلال

سبق للطبيب الإسباني أن أشرف على العملية الجراحية في الرباط الصليبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ينتظر نادي الهلال السعودي نتيجة الفحص الطبي الأخير، الذي أجراه المحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن لدى الطبيب الإسباني كوجاك.

وسبق للطبيب الإسباني أن أشرف على العملية الجراحية في الرباط الصليبي، التي خضع لها اللاعب قبل أكثر من 10 أشهر.

عموري للإصابة في الرباط الصليبي أثناء دفاعه عن ألوان الهلال أمام الشباب بالجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، وعلى أثرها خاض رحلة علاجية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وغادر اللاعب المعسكر متوجهاً إلى برشلونة الإسبانية لهذا الغرض من أجل حسم مصيره حول الإصابة التي تعرض لها.

يُذكر أن تقاري قد كشفت عن اشتراط إدارة الهلال على اللاعب أجراء الكشف الطبي عليه والتأكد من مدة جاهزيته خلال الموسم المُقبل قبل توقيع العقد.