عموري يحضر مع الهلال معسكر الإعداد والرئيس الجديد يحسم موقفه

النجم الإماراتي عمر سوف ينضم إلى معسكر نادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف عبدالله الجربوع، رئيس نادي الهلال المكلف، عن مصير اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" من التواجد رفقة الفريق من أجل الإعداد للموسم الجديد.

الجربوع قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "24 الرياضية" السعودية، أن النجم الإماراتي عمر سوف ينضم إلى معسكر نادي الهلال استعدادًا للموسم الجديد.

الجربوع تولى رئاسة نادي الهلال، في نهاية موسم 2018-2019، بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.

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رئيس الهلال المكلف، أشار أن عموري، مرحب لفكرة البقاء في الهلال، ومن المقرر أن يتوصل رئيس النادي الجديد، لاتفاق نهائي معه، بعد نهاية الانتخابات، لتجديد عقده.

يُذكر أن عموري كان قد وقع لنادي الهلال موسم واحد فقط الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع نادي العين الإماراتي.