صحيفة: والد عموري أفشل مفاوضاته مع الهلال، لهذا السبب

صحيفة الشرق الأوسط تكشف الكواليس والأسرار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة الشرق الأوسط أسرار وكواليس مفاوضات الهلال مع عمر عبد الرحمن "عموري" لتجديد عقده الذي سينتهي الشهر القادم.

وكان الهلال قد أعلن رسميًا يوم الخميس وقف مفاوضاته مع اللاعب لمماطلته ووكيل أعماله في الرد على عرض الفريق الثاني المحسن ماليًا لتجديد العقد، بعدما تم رفض العرض الأول.

الهلال يُحدد أطراف ودياته الأربعة المتبقية في النمسا

وأشارت الصحيفة لأن الرئيس فهد بن نافل اجتمع مع نادر المرزوقي وكيل أعمال عموري يوم الثلاثاء في دبي وقدم له عرضًا رسميًا بشرط اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية المقررة في مركز فيفا الطبي في دبي.

وأبدت الإدارة الهلالية رغبة كبيرة في تجديد عقد اللاعب الإماراتي فور التأكد من جاهزيته الطبية وموافقة الجهاز الطبي على التعاقد معه.

وقد اجتاز عموري الفحوصات الطبية بنجاح، وبعدها قدم له الهلال يوم الأربعاء عرضًا لتجديد العقد بنفس مزايا الموسم الماضي، أي التجديد لموسم واحد مقابل 18 مليون ريال سعودي، لكن تم رفض هذا العرض في اليوم التالي والمطالبة بتحسينه سواء على صعيد مدة التعاقد أو المقابل المالي.

وأضافت الشرط الأوسط أن الفريق السعودي وافق على تحسين عرضه، وقدم عرضًا جديدًا بتجديد العقد لمدة عامين مقابل 20 مليون ريال سنويًا بجانب 5 ملايين أخرى كحوافز مرتبطة بالأداء والنتائج، ويُتيح العقد إمكانية تجديده لموسم ثالث.

وانتظرت الإدارة رد الطرف المقابل على هذا العرض لكن هذا الرد لم يصل أبدًا، وقد أوضحت الصحيفة أن والد عموري هو السبب المباشر لفشل تلك المفاوضات لرغبته في عودة ابنه لارتداء قميص العين الإماراتي.

وأضافت أن هدف والد عموري من المفاوضات مع الهلال كانت الضغط على العين لزيادة عرضه للتعاقد مع ابنه، إذ توقف عرض البنفسجي عند 15 مليون ريال سنويًا، وقد أوقفت إدارة فهد بن نافل المفاوضات ووجهت الشكر للاعب بعد علمها بهذه التفاصيل.