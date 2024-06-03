عمل إضافي ومحاولة جادة للتحسن.. نجم برشلونة يأمل بلفت أنظار فليك!

اللاعب الشاب يريد خطف أنظار مدربه الجديد...

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة أليخاندرو بالدي، لاعب برشلونة، في الحصول على ثقة مدربه الجديد، لحجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.

وكان برشلونة، قد أعلن قبل عدة أيام تولي هانز فليك، مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب تشافي هيرنانديز، الذي أقالته الإدارة بنهاية الموسم المنقضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، مصمم على أن يقدم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة، ليحصل على اعجاب المدرب الألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن بالدي، يقوم بإضافي في الفترة الماضية، ليدخل الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وهو في حالة بدنية جيدة، ليقنع مدربه بأنه يستحق المشاركة بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.

جدير بالذكر أن برشلونة، سيبدأ فترة الاعداد للموسم الجديد، في شهر يوليو المقبل، عقب الراحة السنوية للاعبين، وسيخوض بعدها المعسكر الاعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية.