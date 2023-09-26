عملية نصب خطيرة .. مواقع مشبوهة تستغل اسم النصر!

عملية نصب خطيرة تستغل اسم نادي النصر

SHAHID

يبدو أن الساحة الرياضية السعودية، تشهد في الوقت الحالي، عملية "نصب" خطيرة، استغلالًا لاسم نادي النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يحل ضيفًا على نادي الطائي، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقبل هذه المباراة.. نشر الطائي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تحذيرًا هامًا لكافة الجماهير، من عملية نصب تتعلق ببيع تذاكر المواجهة أمام قلعة العالمي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف النادي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ظهور مواقع مشبوهة، تستخدم "روابط وهمية"؛ لبيع تذاكر مباراة النصر والطائي.

وطالب الطائي، جميع الجماهير الراغبة في شراء التذاكر، عدم ربط بياناتهم البنكية، بهذه المواقع المشبوهة، مؤكدًا على أن الحساب الرسمي للنادي؛ هو المسؤول الوحيد عن عملية البيع.

SHAHID