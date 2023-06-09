"عملية سرية" .. بيان رسمي مفاجئ من الاتحاد عن إصابة أحمد حجازي

أحمد فرهود
Ahmed Hegazi Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
أحمد حجازيالإتحاددوري روشن السعودي

بيان رسمي من نادي الاتحاد عن إصابة النجم المصري أحمد حجازي

على مدار 48 ساعة كاملة، والأخبار متضاربة بشأن النجم المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

البعض قال إن إصابة حجازي بسيطة، وآخرون أكدوا على أن اللاعب، تعرض لـ"قطع" في الرابط الصليبي للركبة، دون صدور أي بيان رسمي من الاتحاد أو منتخب مصر لكرة القدم، طوال هذه الفترة.

وأخيرًا.. أصدر نادي الاتحاد، بيانًا رسميًا مساء اليوم الجمعة؛ بشأن إصابة المدافع المصري، معلنًا خضوعه لعملية جراحية ناجحة، في الرباط الصليبي.

وفاجأ العميد الاتحادي، الملايين من عشاق أحمد حجازي، بأن العملية أجريت للاعب، يوم الأربعاء الماضي، دون علم وسائل الإعلام؛ وذلك للعلاج من الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة الفريق الأول أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكد النادي، على أن اللاعب، سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، خلال الفترة القادمة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

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