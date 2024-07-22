بعد خضوعه لعملية جراحية .. برشلونة يكشف تطورات إصابة رونالد أراوخو

الأوروجواياني كان قد أصيب في كوبا أمريكا..

أعلن نادي برشلونة خضوع لاعبه الأوروجواياني رونالد أراوخو، اليوم الإثنين، لعملية جراحية ناجحة في دولة فنلندا.

الأوروجواياني كان قد تعرض لإصابة في وتر العضلة الخلفية للفخذ الأيمن خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام البرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

وأوضح البرسا أن اللاعب خضع للجراحة على يد لاسي لامباينين في مدينة توركو الفنلندية.

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لكن تحفظ البيان الطبي عن تحديد مدة غياب أراوخو عن الملاعب، مكتفيًا بقول: "موعد عودته للمنافسات سيتحدد بحسب مدى تعافيه".

يذكر أن برشلونة يفصله أقل من شهر عن استهلال موسمه الجديد بمواجهة فالنسيا ضمن الدوري الإسباني، والمقرر لها 17 من أغسطس المقبل.

فيما يخوض البرسا قبلها عدة مباريات ودية، على رأسها مواجهة موناكو الفرنسي ضمن كأس جوهان جامبر الودي في 12 من أغسطس المقبل.