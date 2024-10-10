"خضع لعملية في القلب" .. مانشستر يونايتد يكشف عن تطورات حالة نصير مزراوي

ضربة جديدة لدفاعات الشياطين

أعلن نادي مانشستر يونايتد، خضوع لاعبه المغربي نصير مزراوي لعملية في القلب، سيغيب على إثرها عن الملاعب لعدة أسابيع.

وكشف الصحفي الشهير بن جاكوبس عن تفاصيل عملية مزراوي، مؤكدًا أنه خضع لعملية احترازية بسيطة بعد معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب.

وأشار الصحفي - بحسب مصادر مطلعة في قلعة الشياطين الحمر - إلى أن "حالة مزراوي (26 عامًا) شائعة نسبيًا ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا وأن يكون متاحًا للمشاركة في المباريات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بناء على قرار الطبيب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان مزراوي ضمن التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في مباراة أستون فيلا، الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي، لكنه خرج بديلًا بعد شعوره بإجهاد بعد دقيقة من بداية الشوط الثاني وحل محله المدافع السويدي فيكتور ليندلوف.

يذكر أن المدافع المغربي كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في صفقة بلغت قيمتها الأولية 15 مليون يورو، بتوصية من المدرب الهولندي إريك تين هاج.

مزراوي كان قد لعب تحت قيادة تين هاج فترة طويلة في أياكس أمستردام، خلال الفترة من 2017 حتى 2022، وتوج معه بالدوري الهولندي 3 مرات قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ويقضي معه موسمين.

ولعب مزراوي حتى الآن 9 مباريات مع مانشستر يونايتد، لم يسجل خلالها أي هدف بينما ساهم بتمريرة حاسمة واحدة، لكنه ينضم الآن إلى قائمة المصابين بالنادي الإنجليزي ليلحق بزميله هاري ماجواير الذي أصيب أمام أستون فيلا أيضًا ويغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.