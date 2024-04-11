"عمليات التجميل وراء تطور سالم الدوسري".. نجم الهلال يتعرض لصدمة إعلامية

تعليق مثير عن تطور سالم الدوسري بعد تجربة فياريال..

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أطلق الناقد الرياضي تركي السهلي، تصريحًا مثيرًا للجدل، هو تطور الأداء الذي يشهده سالم الدوسري، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، كاشفًا عن رأيه إزاء تجربة اللاعب الأفضل في آسيا.

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وساهم الدوسري، في قيادة الهلال للفوز بلقبي دوري أبطال آسيا، كما اشتهر بهدفه الشهير الذي قاد منتخب السعودية لفوز تاريخي على الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

وقال السهلي، إن سالم الدوسري أخذ أكثر مما يستحق، مضيفًا أن تجربة اللاعب في فياريال الإسباني كانت فاشلة، مضيفًا إن التجربة التي شهدت احتراف أكثر من لاعب سعودي في الدوري الإسباني، خلال عام 2018، كانت تجربة مؤقتة لا تعطي العمق أو الاستمرارية، كونها استمرت لمدة 6 شهور فقط.

ورد السهلي على مقولة إن الدوسري عاد مختلفًا من تجربة فياريال، وأصبح يقدم مستويات رائعة مع الهلال، قائلًا إن الدوسري كان جيدًا قبل تجربة الاحتراف، وقدم أداءً جيدًا في كأس العالم للشباب 2021، مضيفًا أن إجراء اللاعب لعمليات تجميل في الوجه، أعطته ثقة أكبر لتقديم مستوى جيد في الفترة الأخيرة.

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وشارك سالم الدوسري مع الهلال في 36 مباراة، هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفًا في 25 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي، كما أحرز 4 أهداف في 8 مباريات بدوري أبطال آسيا، وهدفًا في مباراة بكأس السوبر السعودي.

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