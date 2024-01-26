"عملكم بلا فائدة".. هجوم عنيف على أسطورة فرنسا بسبب الحرب على العنصرية!

رفض الحديث عن تجاربه

تعرض باتريك فييرا أسطورة آرسنال ومنتخب فرنسا لانتقادات حادة في بلاده، بسبب موقفه بشأن تجاربه مع العنصرية في ملاعب كرة القدم.

اللجنة البرلمانية الفرنسية المتعلقة بالاختلالات في الاتحادات الرياضية، اجتمت بفييرا في جلسة استماع خلف الغرف المغلقة لمعرفة المزيد عن تجاربة مع العنصرية كمدرب ولاعب.

موقع "RMC" قال إن فييرا رفض مشاركة تجاربه مع هذه القضية التي لا تزال حاضرة في الملاعب وحدثت الأسبوع الماضي لمايك ماينان حارس مرمى ميلان أمام أودينيزي.

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وقال فييرا الذي يعمل حاليًا كمدرب لفريق ستراسبورج:"على الرغم من احترامي للجنة التحقيق الخاصة بكم وجميع النواب الذين يشكلونها، إلا أن عملكم لا فائدة منه وأرفض المشاركة فيه".

وأضاف:"لن يحدث أي تحسن، يمكننا ارتداء قمصان ضد العنصرية أو أي نوع من أنواع العنف، الأمر لن يتغير لأنه يتعلق بالسياسة، ولهذا السبب أنا ضد هذا النوع من اللجان".

الصحفي دانييل ريولو انتقد ما قاله المدرب الأسود الوحيد حاليًا بالدوري الفرنسي، وقال ردًا عليه:"إنه ليس ذكيًا، عندما تتمكن من التعبير عن فكرة فعليك القيام بذلك، لا يهم ستفعل هذا الأمر أمام من، يجب علينا التعبير عن ما يهمنا وندافع عنه".

وأوضح:"أنه أمر سخيف، لو حاولت مرة ولم تنجح هذا لا يعني أنك لا يمكنك التجربة مرة أخرى، أنا أكره هذا النوع من الاستسلام الصامت، عليك التحلي بالصبر حتى لو كان الأمر ميئوسًا منه في بعض الأحيان".

جدير بالذكر أن اللجنة ناقشت العديد من الملفات الأخرى، وخرجت بـ12 توصية لمكافحة التمييز والكراهية، وعارضت إنشاء هيئة إدارية مستقلة مسؤولة عن حماية الأخلاقيات الرياضية.