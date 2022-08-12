عملاق هولندا يتحدى ميسي: إنسان مثلنا في النهاية!

حارس هولندا يؤكد قدرته على الوقوف في وجه ليونيل ميسي قائد الأرجنتين خلال مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

قرر أندريس نوبرت حارس مرمى منتخب هولندا أن يرفع راية التحدي في وجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، قبل مواجهة المنتخبين في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

نوبرت كان مفاجأة منتخب هولندا الحقيقية في مونديال قطر، بعدما اعتمد لويس فان خال مدرب "الطواحين" بشكل أساسي على الحارس قليل الخبرة، حيث شارك في مباراته الأولى مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

الحارس العملاق الذي يتخطى طوله المترين شارك أساسيًا مع منتخب هولندا في كافة المباريات حتى الآن، ويقدم أداءً ثابتًا للغاية في حماية عرين "الطواحين".

نوبرت تحدث عن احتمال مواجهة ميسي في ركلة جزاء في تصريحات نقلتها محطة "talkSport" الإنجليزية قائلًا: "أنا مستعد دائمًا لذلك".

وأضاف: "يمكنه أن يخطئ رأينا ذلك في بداية هذه البطولة، لذلك هو في نهاية المطاف إنسان مثلنا".

واختتم نوبرت: "من المؤكد أن ميسي جيد للغاية، لكن بالتأكيد يمكنني أن أتصدى لركلة جزاء منه".