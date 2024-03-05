عملاق ريال مدريد أنقذه .. فيديو يرصد لحظة الاعتداء على فينيسيوس في مباراة فالنسيا

ماذا فعل أنشيلوتي مع الحكم بعد قرره المثير للجدل؟

لا تزال الثانية الأخيرة في لقاء ريال مدريد وفالنسيا، حديث الساعة في إسبانيا، بعد الجدل الكبير الذي حدث، بسبب قرار مثير للجدل من الحكم جيل مانزانو.

وأطلق مانزانو صافرة نهاية مباراة الريال وفالنسيا في ملعب الأخير، معلنًا التعادل (2-2) بين الفريقين، بينما كانت رأسية الإنجليزي جود بيلينيجهام في طريقها إلى شباك أصحاب الأرض، وهو ما فجر غضب لاعبي الملكي ودفعهم للاعتراض على قرار الحكم.

وكشفت شبكة "موفيستار+"، عن لقطات حصلت عليها بكاميراتها الخاصة، كان أبرزها شجار حدث بين فينيسيوس جونيور ولاعبي فالنسيا، حيث دفع سيرجي كانوس لاعب المنافس، قبل أن يردها عليه الأخير.

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وأضافت: "وصل سيرجي بينيت، مساعد المدرب البدني في فريق فالنسيا وقام بتوبيخ فينيسيوس والذي رد بدفعة قوية للمدرب المساعد، الذي لم يصمت ورد بقبضة قوية نحو اللاعب البرازيلي".

وأوضحت الشبكة، أن هذا التصرف دفع لاعبو ريال مدريد للهجوم على بينيت، وتحديدًا من قبل الثنائي جود بيلينجهام وأنطونيو روديجر، حيث ركضا بقوة نحو زميلهما لإبعاد مدرب فالنسيا عنه، فيما تكفل كل من كامافينجا وسيبايوس لإيصال فيني إلى نفق غرفة خلع الملابس.

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وتابعت: "في هذه الأثناء، كان الحكم جيل مانزانو يتلقى الشكاوى من لاعبي ريال مدريد، بينما طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبيه بمغادرة الملعب وتحدث مطالبًا بتوضيحات لما حدث في أرض الملعب بالثانية الأخيرة".

وقبل أن يغادر أنشيلوتي الملعب، أخبره أحد مساعديه أن هناك بطاقة حمراء لأحد لاعبي الريال، ليعود الإيطالي إلى الحكم مرة أخرى ليسأل "من؟ ولماذا؟"، فأخبره بأنه جود بيلينجهام، الذي ظل يطارد الحكم حتى غرفة الملاعب وكان لا يتصرف كشخص كان يعلم سابقًا أنه طُرد.