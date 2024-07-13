عملاق إيطالي يدخل السباق بقوة .. عودة الصراع الأوروبي لضم سعود عبد الحميد من الهلال

هل يرحل نجم الهلال هذا الصيف؟

عاد الاهتمام الأوروبي مجددًا، بضم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في موسم الميركاتو الصيفي، بعد تقارير سابقة حول تلقيه العديد من العروض من القارة العجوز.

وذكر الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عبر موقع TEAMtalk، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي تقدم بعرض جديد للتعاقد مع سعود عبد الحميد، من صفوف الهلال، وسط منافسة جديدة من أماكن أخرى في أوروبا على هذا الهدف.

وارتبط اسم سعود عبد الحميد، برغبة العديد من الأندية الأوروبية، في التعاقد معه، حيث يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيل الهلال ومنتخب السعودية الأول، ولعب دورًا كبيرًا في تتويج الزعيم بالثلاثية المحلية (دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي)، كما شارك في الرقم القياسي الذي دوّنته كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح جاليتي، أن أستون فيلا لا يزال في السباق، واقترب من هدفه مرة أخرى، إلا أن المحادثات لم تبدأ مع الهلال في إطار رسمي بعد، فيما قرر نادي نوتنجهام فورست، بعد أولى محاولة لضم سعود، إبطاء وتيرة الأمور، واستكشاف خيارات أخرى، بداعي عدم نية الأزرق في التخلي عن خدمات اللاعب بسهولة، رغم تبقي عام في عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

وبخلاف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال نادي تولوز الفرنسي مهتمًا بضم ظهير الهلال، إلا أن المفاجأة الجديدة، تكمن في دخول نادي روما الإيطالي في السباق بقوة، حيث يبحث نادي العاصمة الإيطالية عن ظهير أيمن جديد للموسم المُقيل، بعد انتهاء إعارة راسموس كريستنسن من ليدز يونايتد، واستبعاد ريك كرسدورب من خططه للموسم الجديد.

وتخطط إدارة روما لمحاولة جديدة من الاتصالات، لاستكشاف كافة ظروف الانتقال المحتمل، الأمر الذي يضع صراع المنافسة على أشده بين النادي الإيطالي، ونظيره أستون فيلا.

وخاض سعود عبد الحميد، 51 مباراة رسمية بقميص الهلال، خلال موسم 2023-2024، سجل خلاله 4 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.