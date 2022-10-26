عملاق إيطاليا ينتشل رونالدو من جحيم مانشستر.. عقبة واحدة في طريق الصفقة

ما كان مستحيلًا في الصيف.. يبدو ممكنًا في الشتاء!

وجهة مرجحة يبدو أن الحديث في الميركاتو الصيفي سينصب عليها فيما يتعلق بمصير البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يمر بأسوأ فترات مسيرته على كافة الأصعدة.

فقد أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن نابولي سيعاود اهتمامه برونالدو في سوق الانتقالات الشتوية، اهتمام بدأ في الميركاتو الصيفي الماضي ويبدو أنه مستعد للمضي قدمًا.

رونالدو بدوره قد يوفر تسهيلات أكثر بالنسبة لنابولي الذي وصل إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا ويقدم أداء رائعًا في الدوري الإيطالي برفقة لوشيانو سباليتي، المدرب الذي يقود فريق الجنوب لواحدة من أفضل فتراته.

بدوره يطمح نادي الجنوب في الوصول لأبعد نقطة بدوري أبطال أوروبا وعليه فسيكون الحصول على مهاجم هداف من طينة رونالدو وتمرسه في المسابقة التي يحتل صدارة هدافيها التاريخيين أمرًا مثيرًا للشغف.

تتبقى مشكلة وحيدة في طريق إتمام هذه الصفقة، وهي التبعات المادية الكبيرة المتعلقة براتب كريستيانو رونالدو، البرتغالي يتلقى أسبوعيًا 404 آلاف يورو في مانشستر يونايتد بينما يعد بيوتر زيلينسكي الأكثر تلقيًا للرواتب في نابولي بحوالي 104 آلاف يورو أسبوعيًا، ولذلك لابد من تقليص هذه الفجوة قبل الحديث عن صفقة محتملة.