مرموش يرد هدية الكريسماس إلى هاري كين .. أداء باهت مع فرانكفورت كتب خسارته الأولى أمام ماينتس!

مرموش يشارك في سقوط فرانكفورت أمام ماينتس..

أن يقدم الجميع لك هدية، ولكنك ترفضها.. هكذا كان لسان حال المصري عمر مرموش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي قدم أداءً باهتًا في مواجهة ماينتس، ليشهد سقوط فريقه بنتيجة (1-3)، على ملعب دوتش بانك بارك، في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

وشارك مرموش، الفائز لتوه بجائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الألماني، في دقائق المباراة كاملة، فيما تقدم ماينتس بهدف خاطئ سجله كاوا سانتوس في مرماه بالدقيقة 14، ثم أضاف بول نبيل هدفين في الدقيقتين 27 و58، فيما رد راموس كريستنسن بهدف تقليص الفارق لفرانكفورت في الدقيقة 74.

ورفع ماينتس رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 27 نقطة، في المركز الثالث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء عمر مرموش في مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ماينتس في البوندسليجا..

مرموش يرفض جميع الهدايا

وكان عمر مرموش يدخل المباراة بآمال اعتلاء صدارة هدافي الدوري الألماني، في آخر مباراة لآينتراخت في عام 2024، بعدما فشل منافسه هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في هز شباك لايبزيج، كما أحداث المباراة قدمت أكثر من هدية للمصري، بين طرد مبكر للاعب ماينتس، نديم أميري، في الدقيقة 21، وإجراء تبديل اضطراري بإصابة شتيفان بيل في الدقيقة 76.

وجاء مرموش في وصافة هدافي البوندسليجا، برصيد 13 هدفًا، مبتعدًا بفارق هدف وحيد عن الإنجليزي هاري كين، المتصدر بـ14 هدفًا، وحامل الحذاء الذهبي في الموسم الماضي.

ورغم ذلك، إلا أن مرموش رفض جميع الهدايا، وقدم أداءً باهتًا في مباراة ماينتس، رغم محاولاته الهجومية، وينبغي القول إنه لم يسدد أي كرة على مرمى الحارس روبين زينتير، الذي يعد أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تصدى لـ7 تسديدات من لاعبي فرانكفورت، لم يكن مرموش من بينهم.

وخلال مسيرته مع شتوتجارت وفولفسبورج، قبل انتقاله إلى آينتراخت فرانكفورت، فإن مرموش خسر لأول مرة أمام ماينتس، في مواجهته السادسة، ولم يسجل سوى هدف وحيد، في الجولة الثانية هذا الموسم.

ماذا قدم مرموش بلغة الأرقام؟

ولمس مرموش الكرة 42 مباراة خلال مباراة فرانكفورت وماينتس، قدم خلالها 13 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 87%، فيما سدد 4 كرات خارج المرمى، وكرة واحدة تم قطعها، كما أهدر فرصة محققة خلال اللقاء.

وأكمل مرموش من الشعر بيتًا، بعدما قدم 8 كرات عرضية، كلها غير ناجحة، كما أرسل كرتين طويلتين فاشلتين، فيما خسر 5 مواجهات ثنائية، وفاز في أربعة، كما خسر امتلاك الكرة 17 مرة.