الصفقات الجديدة تزين قائمة السيتي أمام تشيلسي

شهد المؤتمر الصحفي للإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للحديث عن مواجهة تشيلسي المرتقبة، غدًا السبت في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حدثًا فريدًا.

وسيطرت أعلام دولتي مصر وأوزبكستان، على البث المباشر للمؤتمر الصحفي على قناة النادي بموقع "يوتيوب"، وذلك بعد تعاقد النادي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الجاري مع الثنائي، المصري عمر مرموش والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي، إن الصفقات الشتوية ستنضم إلى الفريق في مواجهة تشيلسي، موضحًا: "عمر مرموش صفقة استثنائية ويمثل مستقبلًا للفريق لسنوات عديدة، إنه يتمتع بجودة مذهلة في الثلث الأخير ولهذا السبب تعاقدنا معه".

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وأضاف: "خوسانوف لن يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم مع الفريق، لأنه كان يلعب في الدوري الفرنسي أمام فرق صعبة وواجه لاعبين يتميزون بالسرعة".

وأردف: "مشاركة البرازيلي فيتور ريس؟ إذا كان هنا معنا، بالطبع يمكنه أن يبدأ، سنرى، أنا متأكد تمامًا أن الفرصة ستكون متاحة أمام الصفقات الجديدة، ربما يحتاجون إلى مزيد من الوقت للتأقلم، لكننا عانينا في بعض المراكز طوال الموسم".

وكشف المدرب الإسباني عن حجم إصابة مدافعه روبن دياش، قائلًا: "يعاني من إصابة في الضامة، لا أعرف حتى الآن كم من الوقت سيغيب؟ .. لقد كان مستقرًا، وكان دائمًا قادرًا على لعب الكثير من المباريات، لكن هذا الموسم عانى من الإصابات".