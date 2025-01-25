"اسمع كلام جوارديولا" .. محمد أبو تريكة يوجه نصائحه لعمر مرموش قبل لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي!

هذا ما قاله أبو تريكة لمرموش قبل ظهوره الأول

وجه محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي، بعض النصائح إلى النجم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، قبل ظهوره الأول مع فريقه ضد تشيلسي.

وقام المدرب الإسباني بيب جوارديولا باختيار مرموش بصفة أساسية في تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي، بعد انضمامه لصفوف الفريق بأيام قليلة.

وقال أبو تريكة خلال تصريحات عبر الاستوديو التحليلي في قناة "بي إن سبورتس" القطرية: "اختيار جوارديولا لمرموش في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي، يؤكد على أنه ضمه من أجل البناء عليه".

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وأضاف: "لا بد وأن يقوم جوارديولا بالكشف الطبي، لأنه ليس من الطبيعي أن ينضم لاعب في يومين ويبدأ بشكل أساسي، وهذه في حد ذاتها خطوة إيجابية لمرموش".

وواصل: "رسالة جوارديولا لمرموش واضحة، وهو يُريد أن يقول له: (أنت نجم وجئت حتى أبني عليك، وأنا أعطيك الأهمية، وأنت هنا حتى تلعب وليس لنضعك على مقاعد البدلاء)".

وأنهى أبو تريكة تصريحاته قائلًا: "أقول لعمر مرموش عليك أن تسمع كلام جوارديولا، وأن تنفذ تعليماته حتى تستفيد منه".