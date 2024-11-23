بطل المونديال يفسد هداياه وفيردر بريمن تحول إلى عقدة .. عمر مرموش يتراجع أمام "السفاح" هاري كين!

آينتراخت فرانكفورت يفوز على فيردر بريمن بهدف نظيف..

للمرة الثالثة هذا الموسم، يكتفي الدولي المصري عمر مرموش، هداف آينتراخت فرانكفورت، بصنع الفرص، دون زيارة الشباك، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على فيردر بريمن بنتيجة (1-0)، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وجاء هدف فرانكفورت عن طريق الألماني ماريو جوتسه، في الدقيقة 45 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقي تمريرة من هوجو إكيتيكي، ليرفع آينتراخت رصيده إلى 23 نقطة، في وصافة البوندسليجا، خلف المتصدر بايرن ميونخ، بفارق ست نقاط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء عمر مرموش، في مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن، والتي أقيمت على ملعب دويتش بنك بارك..

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فاصل مهاري رائع ولكن..

ويمكن القول إن عمر مرموش قدم فاصلًا مهاريًا رائعًا في مباراة فيردر بريمن، حيث استهل اللقاء باختراق رائع من الجهة اليسرى، ودخول منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض للإعاقة في الثانية 24، قبل أن يقرر الحكم استئناف اللعب.

ولجأ مرموش إلى الاختراق من العمق، ومحاولة صنع الفرص لزملائه، خاصة بعدما عانى المصري من الرقابة الدفاعية اللصيقة، والتي بدت واضحة على سقوط اللاعب أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء، دون أن يقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لفريقه.

وأمام المراقبة الدفاعية، كان على مرموش أن يجد الحل البديل، في التسديد من خارج منطقة الجزاء، والذي كاد أن يسفر عن هدف محقق في الدقيقة 35 بكرة صاروخية رائعة، إلا أن الحارس ميكائيل سيترر، كان لها بالمرصاد.

وفي أكثر من لقطة، حاول مرموش تمريرات إلى ماريو جوتسه، إلا أن الألماني أفسد محاولات بكرات تصدى لها الدفاع، خاصة في الدقيقتين 53 و59، فيما نال مرموش بطاقة صفراء في الدقيقة 56، بعد تدخل متهور على ساق لاعب فيردر بريمن دون كرة.

وبلغة الأرقام، فإن عمر مرموش لعب 81 دقيقة أمام فيردر بريمن، قبل أن يشارك فارس الشعيبي بديلًا له، لمس خلالها الكرة 54 مرة، وصنع خلالها 20 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 95%، كما قدم 3 تمريرات مفتاحية لزملائه، فيما عانى مرموش في المواجهات المباشرة، بعدما نجح في 4 التحامات أرضية فقط من أصل 15 مواجهة، كما أرسل 3 تمريرات عرضية صحيحة بنسبة 50%، ووجه تسديدتين على المرمى، وأخريتين خارجه، فضلًا عن تسديدة تم قطعها.

نومًا هنيئًا يا سفاح البوندسليجا

وبعد تلك المباراة، علينا القول إن "الأمير" الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، سينام هنيئًا تلك الليلة، بعدما ابتعد في صدارة هدافي الدوري الألماني، بإحرازه (هاتريك) أمام أوجسبورج، ليرفع كين رصيده إلى 14 هدفًا، بينما تجمد رصيد مرموش عند 11 هدفًا.

يجب على مرموش أن يعي هذا الدرس جيدًا، بأن الموسم لا يزال طويلًا، وبإمكانه العودة، ولكن ينبغي أن يدرك بأن إنهاء مباراة دون تسجيل، من شأنه أن يستغله هاري كين على أفضل نحو ممكن، خاصة وأن أرقام الأمير هاري، منذ الموسم الماضي، تؤكد أنه قدم إلى العملاق البافاري ليصبح ماكينة تهديفية تمزق شباك الخصوم بلا هوادة، حيث أنهى الموسم الماضي في صدارة الهدافين بـ36 هدفًا في 34 مباراة، وها هو يواصل زحفه نحو الدفاع عن لقب الهداف، بتسجيله 14 هدفًا في 11 مباراة.

ويمكن القول إن فيردر بريمن أيضًا بات عقدة أمام عمر مرموش، بعدما خاض أمامه 5 مواجهات، بواقع مباراتين مع فولفسبورج وثلاثة مع آينتراخت فرانكفورت، دون أن يتمكن المصري من تسجيل أي هدف في تلك المواجهات، مكتفيًا بصناعة تمريرة حاسمة.