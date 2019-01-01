تفادي الغضب vs استفاقة جديدة - من يحتاج عموري الهلال أم العين؟

من سيحصل على خدمات عموري خلال فترة الانتقالات الحالية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عمر عبد الرحمن "عموري"، هو حديث الشارع الكروي في السعودية وأيضًا الإمارات خلال الوقت الحالي، في ظل عدم تحديد واجهته حتى الآن، سواء بالاستمرار مع الهلال أو العودة إلى العين.

عموري غاب عن الملاعب المدة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وهو ما يبعده 8 أشهر قاربت على الانتهاء.

وكان عموري قد انتقل إلى صفوف الهلال السعودي، مع بداية الموسم الماضي، قادمًا من العين الإماراتي، بعقد يمتد إلى موسم واحد فقط.

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نستعرضها معكم خلال التغريدات التالية👇 pic.twitter.com/YEjDoiADRH — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 3, 2019

إدارة الهلال خرجت مؤخرًا بقرار عدم الرغبة في تجديد التعاقد مع عمر عبد الرحمن، ليكثر بعدها الحديث عنه، حيث طالبت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستمراره وعدم تركه يرحل لأهميته بالفريق.

أهميته للهلال

عموري أصبح لاعب مهم جدًا بالنسبة للهلال في الوقت الحالي، لإرضاء جماهير الزعيم، خوفًا من الإنقلاب على مجلس الإدارة الجديد، برئاسة فهد بن نافل.

استمرار عموري مع الهلال له قيمة فنية كبيرة أيضًا، لما يمتلكه اللاعب من قدرات هائلة، جعلته واحدًا من أفضل اللاعبين العرب خلال السنوات الماضية.

أهمية عموري للعين

بعد رحيل عموري عن العين، تأثر الفريق بشكل كبير، وعودته ستكون مهمة جدًا، في ظل مرحلة البناء التي يقوم بها مجلس إدارة الفريق الإماراتي حاليًا.

ويمتلك عموري خبرة كافية لقيادة فريقه السابق لبناء جيل جديد، بالإضافة إلى إمكانياته الفنية التي تحدثنا عنها، والتي ستفيد الزعيم الإماراتي حال العودة له.