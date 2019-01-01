عمر خربين يتألم لحال الهلال بعد تراجع النتائج

لاعب الهلال السابق يبدي حزنه على ما وصل إليه الهلال في الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى السوري عمر خربين، لاعب الهلال السابق وبيراميدز المصري الحالي، حزنه على زعيم الكرة السعودية، بعد سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وعاني الهلال من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وخسر نهائي بطولة زايد للأندية العربية، كما ودع كأس الملك من نصف النهائي علي يد التعاون بخماسية نظيفة.

وكانت آخر النتائج المخيبة لآمال جماهير الهلال، اليوم عندما خسر الزعيم من التعاون بهدفين دون رد في ختام مباريات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب المهاجم السوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " الهلال جزء مني يؤلمني إن لم يكن بخير".

وانضم السوري الدولي صاحب الـ 25 عاماً، إلى بيراميدز في الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك مع الفريق منذ ذلك الحين في ثمان مباريات وسجل خلالهم خمسة أهدف.

الهلال جزء مني يؤلمني إن لم يكن بخير 💙🙏🏼 — عمر خربين (@khrbinomar77) April 29, 2019

وشارك خربين، في تصدر فريق لجدول الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بعد لعب 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي لعب 27 مباراة.

بينما يحتل الزعيم السعودي المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر بعد لعب 28 مباراة.