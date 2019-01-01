عندما تغتال الإصابات أحلام الهلال - حكاية نهائي أبطال آسيا 2017

كيف وقفت الإصابات عائقًا أمام أحلام الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا؟.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

الأمور كلها كانت مهيئة لتتويج الهلال بدوري أبطال آسيا، بعد غياب 17 عامًا عن قلعة الزعيم، الذي توج باللقب آخر مرة عام 2000، ليواجه فريق أوراوا ريد الياباني، بالنهائي القاري.

الاتحاد الآسيوي حدد يوم 18 من شهر نوفمبر عام 2017، لإقامة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الهلال في العاصمة السعودية الرياض.

لاعبو الهلال دخلوا المباراة وهدفهم كتابة أسمائهم من ذهب في تاريخ الزعيم، باستعادة اللقب الغائب عن ناديهم منذ 17 عامًا، وذلك لتحقيق نتيجة تقربهم من اللقب، قبل مباراة العودة في اليابان.

في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، استطاع أوراوا أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، ليصعب مهمة فريق الهلال.

البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال، زاد من صعوبة المباراة على لاعبي الزعيم، بعدما تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 19 من زمن المباراة، ليغادر على إثرها.

واستطاع السوري عمر خربين أن يدرك التعادل للهلال ليعيد المباراة لنقطة الصفر، ولكن لم يستطيع لاعبي الهلال أن يسجلوا هدف التقدم، قبل مباراة العودة التي ستقام 25 نوفمبر.

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الأمور زادت تعقيدًا، عندما تم تشخيص إصابة إدواردو، بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي غيابه عن إياب نهائي دوري الأبطال، وهي المباراة المهمة للهلال في ذلك الوقت.

وأقيمت مباراة العودة بين الهلال وأوراوا في اليابان، يوم 25 من شهر نوفمبر عام 2017، وظهر الزعيم بشكل جيد، وكان قريبًا من خطف الفوز في أكثر من مناسبة خلال المباراة.

ولكن الظروف كالعادة وقفت أمام الهلال، عندما تعرض عمر خربين للإصابة في الدقيقة 62 من زمن المباراة، ليتم تغييره، ونزول المخضرم ياسر القحطاني بديلًا له.

وخسر الهلال بهدف دون رد، سجله أوراوا في الدقيقة 88 من زمن المباراة، عن طريق اللاعب البرازيلي رافائيل سيلفا.

نتمنى أن يبتعد شبح الإصابات، وأن يصاحب التوفيق فريق الهلال، في مباراة أوراوا بنهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، ليستعيد الزعيم اللقب الغائب منذ 19 عامًا.