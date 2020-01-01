القمة التي قادت عمر خربين إلى السقوط في الهاوية!

ابن سوريا لا يزال يبحث عن نفسه منذ عام 2017

يقولون أن الوصول للقمة صعبًا، لكن ما هو أصعب منه هو المحافظة عليها، أن تثبت أقدام بالمركز الأول في مجالك ليس بالأمر الهين، فإن فعلتها مرة، عليك الحذر في القادم، دائمًا ما يكون أصعب، هناك من يترقب لكسر رقمك، ليثبت نفسه هو الآخر على القمة..

السوري عمر خربين؛ مهاجم الهلال السعودي، درس جديد تمنحه الحياة لكل من وصل للقمة، كي يحترث مما هو قادم.

في يناير 2017 ضم الزعيم السعودي، خربين من الظفرة الإماراتي، ليبدأ مسيرة نجاح قصيرة، لم تستمر طويلًا، حيث نجح في بدايته في تكوين ثنائية رائعة مع البرازيلي كارلوس إدواردو، ثنائية قادت الأزرق للتتويج بطلًا للدوري السعودي، ففي خلال عشر مباريات فقط، سجل اللاعب السوري سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين، ليضع بصمته في اللقب المحلي.

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تأثير خربين لم يكن محليًا فقط، بل أنه كان آسيويًا بشكل أكبر، حيث شارك في نسخة 2017 من دوري الأبطال في 13 مباراة، سجل بها تسعة أهداف وصنع آخر، ليخطو به إلى نهائي البطولة، لكن الحلم لم يكتمل.

حلم الزعيم الآسيوي ضاع بعدما تعرض خربين لكدمة قوية في الإياب أمام أوراوا ريدز الياباني، ولم يستطع استكمال المباراة، ليخسر فريقه اللقب متأثرًا بفقدان قوة كبيرة من الفريق، حيث أصيب في لقاء الذهاب أيضًا إدواردو.

ما قدمه خربين مع الهلال خلال عام 2017، استحق عليه تقدير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب بالقارة، متفوقًا على الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" والصيني وولي.

وصل صاحب الـ26 عامًا للقمة بعد بضعة أشهر من توقيعه للهلال، لكن لم يكن يعرف أن من هنا كانت بداية سقوطه في الهاوية..

في الموسم التالي 2017-2018، وقفت الظروف ضد ابن سوريا، فطاردته الإصابات أغلب فترات الموسم، ورغم ذلك نجح في 16 مباراة، من تسجيل سبعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

لكن في الموسم الذي يليه، خرج من الحسابات لأسباب فنية، فلم يظهر سوى في 5 مباريات مع الهلال، ولم يسجل بها أي أهداف، ليقرر مسؤولو الزعيم إعارته إلى بيراميدز المصري لمدة ستة أشهر، نجح بها في استعادة مستواه، ففي خلال 12 مباراة، سجل ستة أهداف وصنع اثنين آخرين.

مع بداية الموسم الجاري، عاد السوري إلى الهلال وبدأ في التألق وقدم مستوى رائع، وتنبأ الجميع بعودة ثنائية الزعيم القوية بين خربين وإدواردو، لكن سرعان ما لاحقته الانتقادات، لإهدار الفرص السهلة، فلم يسجل سوى خمسة أهداف خلال 16 مباراة، وصنع ثلاثة آخرين.

عودته من مصر، كانت عودة لمرافقة مقاعد البدلاء، فلم يشارك في لقاء كامل لمدة 90 دقيقة سوى في خمس مباريات فقط.

قمة آسيا التي وصل لها خربين، لم تكن لعنتها فقط على مستوى مشاركاته في المباريات مع الهلال، إنما كذلك انتقلت إلى منتخب بلاده، حيث واجه عدة مشكلات العام الماضي، واتهامات بالتهرب من الانضمام لمعسكرات نسور قاسيون، حتى تقرر منعه من تمثيل سوريا بقرار من الاتحاد السوري لكرة القدم بعدما اعتذر عن إحدى المعسكرات، لكن تم حل الأزمة بعد ذلك.

هاوية سقط بها خربين بعدما وصل إلى القمة، والآن الأحاديث تدور حول أنه سيكون أولى الراحلين عن الهلال في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما كان نجم الفريق الأول في يوم ما!