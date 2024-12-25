"اتخذت أفضل قرار وأعيش الحلم الآن" .. نجم المغرب يكشف كواليس رفضه عرض برشلونة "مرتين"

الهلالي قطعة أساسية في تشكيلة إسبانيول

كشف المغربي عمر الهلالي، مدافع إسبانيول، عن كواليس رفضه اللعب لنادي برشلونة ومانشستر يونايتد خلال مرحلة الشباب، وتفضيله الاستمرار مع ناديه الحالي حتى حصل على الفرصة.

وبدأ الهلالي (21 عامًا) مسيرته الكروية ضمن ناشئي إسبانيول، وتدرج حتى تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2023، حتى بات من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق حيث خاض هذا الموسم 18 مباراة.

وقال المدافع المغربي في مقابلة مع صحيفة "آس": "من المعروف أن نادي برشلونة أراد التعاقد معي، لقد أتيحت لي الفرصة للاختيار بين برشلونة وإسبانيول، واخترت إسبانيول لأنني شعرت أنه يجب أن يكون الأمر على هذا النحو".

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وأضاف: "كما اعتقدت عائلتي أيضًا أن إسبانيول كان الخيار الأفضل بالنسبة لي، كان المشروع الرياضي الذي أردته. وأعتقد أنني اتخذت أفضل خيار، لأنني الآن أعيش حلمًا".

وأشار الهلالي، إلى أن مانشستر يونايتد حاول أيضًا ضمه، قائلًا: "لقد أرادوني، تمامًا كما حاول برشلونة التعاقد معي مرة أخرى، لكنني كنت واضحًا جدًا في أنني أريد البقاء في إسبانيول".

وتابع: "في بعض الأحيان يمكن أن يجعلك المال تشك، لكن هذه لم تكن حالتي، لأنني كنت أعرف ما أريد. فضلت أن أسترشد بقلبي، شعرت أنه يجب أن أبقى هنا".