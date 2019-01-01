عمر السومة يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي

المهاجم السوري يتحدث مع جمهور الراقي عقب الأزمة الأخيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

رد المهاجم الدولي السوري عمر السومة، على الأنباء التي ترددت حول رغبته في الرحيل عن صفوف الأهلي، موجهاً رسالة إلى جمهور الراقي.

وانتشرت بعض الأنباء الصحفية في الأيام الأخيرة، تشير إلى رغبة السومة في الخروج من جدران الأهلي، على سبيل الإعارة.

وقال عمر السومة في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تعرفون عمر، وعمر يعرفكم، أنتم كجماهير الأهلي موجودون في قلبي أنتم وشعار النادي".

وواصل: "لا تسمعون للناس، التي تتكلم نحن عائلة واحدة أي شخص غير أهلاوي لا يتكلم، نحن عائلة الأهلي يجيب أن تكون مشاكلنا بيننا وبين بعض فقط".

وظهر السومة بشكل غاضب، في مباراة فريقه الأخيرة بدوري أبطال آسيا أمام الهلال، عندما قام بإلقاء قميص على أرضية الملعب عقب المران قبل المباراة.